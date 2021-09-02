В возрасте 96 лет скончалась мама бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого

Posted 2 сентября 2021, 14:06
Published 2 сентября 2021, 14:06
Modified 19 августа 2024, 22:43
Updated 19 августа 2024, 22:43
В сообщении правительства Свердловской области говорится, что Элеонора Чернецкая участвовала в эвакуации людей на Средний Урал, помогала военным во время ВОВ, а также продолжительное время работала медиком в Нижнем Тагиле.
Прощание запланировано на 3 сентября в 13.40 в траурном зале ГКБ № 40.
Напомним, 1 сентября в Екатеринбурге состоялось прощание с Героем России, бывшим директором Центрального парка культуры и отдыха Екатеринбурга Романом Шадриным.