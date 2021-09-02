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Posted 2 сентября 2021, 14:06

Published 2 сентября 2021, 14:06

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

В возрасте 96 лет скончалась мама бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого

В возрасте 96 лет скончалась мама бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого

2 сентября 2021, 14:06
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге ушла из жизни мать экс-мэра Екатеринбурга, а ныне сенатора Аркадия Чернецкого. Элеонора Чернецкая умерла 1 сентября в больнице в возрасте 96 лет. Об этом сообщил помощник бывшего главы города Константин Пудов.

В сообщении правительства Свердловской области говорится, что Элеонора Чернецкая участвовала в эвакуации людей на Средний Урал, помогала военным во время ВОВ, а также продолжительное время работала медиком в Нижнем Тагиле.

Прощание запланировано на 3 сентября в 13.40 в траурном зале ГКБ № 40.

Напомним, 1 сентября в Екатеринбурге состоялось прощание с Героем России, бывшим директором Центрального парка культуры и отдыха Екатеринбурга Романом Шадриным.

Прощание с Героем России Романом Шадрином прошло в Екатеринбурге
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#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#Аркадий Чернецкий#Мать#Екатеринбург
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