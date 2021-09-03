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Posted 3 сентября 2021, 11:03

Published 3 сентября 2021, 11:03

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Эпидемиолог рассказал о последствиях «микса» из COVID-19 и вируса гриппа

Эпидемиолог рассказал о последствиях «микса» из COVID-19 и вируса гриппа

3 сентября 2021, 11:03
Фото: 1MI.
Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал о реальной возможности одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Последствия будут тяжелыми.

К непрекращающейся эпидемии COVID-19 уже скоро добавится грипп, который ежегодно приходит с наступлением холодов. Главный эпидемиолог уральской столицы рассказал, каковы будут последствия, если заболеть сразу двумя этими инфекциями.

С 3 сентября 2021 года в регионе началась прививочная кампания от вируса группа. Чтобы не заболеть «миксом» сразу из двух вирусов, главный эпидемиолог Екатеринбурга рекомендует сделать профилактическую прививку от гриппа уже сейчас, пока нет высокой сезонной заболеваемости ОРЗ, сообщает «КП-Екатеринбург».

Из-за раннего выявления первых случаев заболевания гриппом в этом году, а выявлены они были еще в августе, высока вероятность микс-инфекции: ситуация вполне возможная, а последствия будут весьма тяжелыми,сообщил эксперт.

Параллельно можно будет привиться от коронавируса — график в пунктах вакцинации от этой инфекции смещаться не будет, но между двумя прививками необходимо выдержать паузу не менее месяца.

Напомним, в конце августа 2021 года начало снижаться число жителей региона, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

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#Новости УрФО#Грипп#Здоровье#Заболеваемость#Екатеринбург#COVID-19
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