Труп арестованного мужчины обнаружили в камере ИВС в Серове

29-летний мужчина был задержан в конце августа текущего года по подозрению в тяжком причинении вреда здоровью потерпевшему (ст. 111 УК РФ), и по решению суда был арестован до 27 октября 2021 года. Он находился со своей возлюбленной в одном из увеселительных заведений. Во время отдыха он приревновал девушку и откусил ей нос.