Почему родители убивают? Две тысячи детей-инвалидов ежегодно погибают в России

Posted 4 сентября 2021, 16:31
Published 4 сентября 2021, 16:31
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Летом этого года в Екатеринбурге вынесен приговор супругам Германских, которые забили до смерти приемного сына. Мальчику было нанесено множество ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей руками, ногами и твердыми предметами. Согласно материалам следствия, Германские испытывали неприязнь к ребенку из-за его непослушания. Сами они утверждали, что не могли справиться с воспитанием сына, а травму он получил из-за падения в ванной.
Гиле Германской суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима, ее супруг Михаил Германский получил девять лет и десять месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.
Жестокое обращение с детьми — проблема всемирная. Однако, по многочисленным исследованиям разных стран, есть определенные группы детей, которые наиболее подвержены насилию в семье. В группу риска входят и «особенные дети». Исследователи полагают, что небольшой вес при рождении, преждевременное рождение, физические и умственные дефекты, появившиеся в младенчестве или детстве, мешают возникновению у родителей привязанности к ребенку и могут сделать его более уязвимым для насилия.
Однако главные факторы риска для ребенка заключаются в его родителях. По статистике, больше всего насилия над детьми в очень молодых семьях, малообразованных, многодетных, с асоциальным образом жизни. Кроме того, у родителей могут быть психические заболевания или психологические травмы. Например, они также подвергались насилию в детстве,рассказала TagilCity.ru психолог Наталья Хромова.
В Москве в 2019 году семилетний мальчик-инвалид из-за остановки сердца умер в квартире, полностью заваленной мусором. Ребенок страдал несколькими заболеваниями, в том числе аутизмом. Он проживал с безработной матерью и бабушкой. При этом на учете в органах опеки семья не состояла.
Также, по словам психолога, одной из причин злости или даже ненависти к своему ребенку-инвалиду является отсутствие социализации и наличие стресса у его родителей. Если члены семьи неспособны справиться с этим или найти поддержку, то уровень конфликтности повышается. «Не все могут принять сложную ситуацию и жить с этим дальше», — пояснила эксперт.
О сложностях быть мамой ребенка с особенностями TagilCity.ru рассказала тагильчанка по имени Марина. У ее шестилетнего сына задержка психического развития, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Каждая мама во время беременности рисует себе картинку идеального ребенка. И, когда-то что-то идет не так, то принять это, действительно, очень сложно. Сначала я пыталась найти путь исправить это. Верила, что по взмаху волшебной палочки можно все изменить. Но внутреннее состояние ухудшалось, когда видела, как развиваются дети у других. В какой-то момент я была вымотана до предела. В силу заболевания у сына постоянно случались истерики, его сложно было контролировать. В один прекрасный момент я поймала себя на мысли, что готова ударить сына. И мне стало страшно,рассказала Марина.
Тогда девушке помогло общение с мамами «по несчастью», а также поддержка со стороны родных и близких.
В такой ситуации важно не бросать маму один на один с ее проблемами, а самой маме не стесняться просить о помощи. Ведь от ее эмоционального и физического состояния зависит и состояние ее детей,считает тагильчанка.
По мнению Марины, помимо материальной поддержки от государства, семьям с детьми-инвалидами нужно оказывать и моральную поддержку в виде бесплатных психологов и грамотных сиделок:
У нас в принципе неплохая медицинская помощь для детей с особенностями. Правда побегать за ней все равно придется. Но вот помощи мамам таких ребят практически нет. Их жизнь это бесконечный «день сурка».
Психолог Наталья Хромова также считает, что наблюдение за психологическим состоянием мам детей-инвалидов может снизить риск жестокого обращения:
И выражаться такое наблюдение должно не в контроле, а именно в помощи. Без осуждений и рассуждений. Если все-таки это не помогает, и риск для жизни и здоровья ребенка остается, то только тогда стоит подключать органы опеки и полицию.
При этом эксперт отмечает, что каждую ситуацию стоит рассматривать индивидуально.
Жестокое обращение с детьми-инвалидами свойственно не только родителям, но и сотрудникам спецуреждений.
В одном из интернатов Томской области на камеры видеонаблюдения попал момент, когда санитарка начала избивать лежачего ребенка-инвалида. Женщина с силой бросила обездвиженного ребенка на диван, затем несколько раз ударила его, а после перенесла в другую часть комнаты, где снова бросила с силой.
Психолог считает, что подобное поведение сотрудников интернатов и других спецучреждений для детей с особенностями — следствие профдеформации.
Неимоверно сложно работать с такими детьми, поэтому руководству интернатов следует тщательно подбирать персонал, вплоть до санитарок. И при любом тревожном звоночке прощаться с сотрудником. Другой вопрос — где найти столько грамотных и уравновешенных работников. Видимо, поэтому руководство подобных учреждений спасается камерами, как некой страховкой от таких случаев,поделилась мнением Наталья Хромова.