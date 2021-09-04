Почему родители убивают? Две тысячи детей-инвалидов ежегодно погибают в России

Каждая мама во время беременности рисует себе картинку идеального ребенка. И, когда-то что-то идет не так, то принять это, действительно, очень сложно. Сначала я пыталась найти путь исправить это. Верила, что по взмаху волшебной палочки можно все изменить. Но внутреннее состояние ухудшалось, когда видела, как развиваются дети у других. В какой-то момент я была вымотана до предела. В силу заболевания у сына постоянно случались истерики, его сложно было контролировать. В один прекрасный момент я поймала себя на мысли, что готова ударить сына. И мне стало страшно,рассказала Марина.