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Опекун погибшего воспитанника из Екатеринбурга рассказала подробности его смерти

29 июня 2023, 06:52
Фото: 1MI
Женщина, в семье которой воспитывался шестилетний погибший Далер в Екатеринбурге, во время допроса рассказала обстоятельства его смерти.

Женщина рассказала, что ребенок умер вследствие несчастного случая, который произошел в ванной. По ее словам, она испугалась, что из-за смерти Далера у нее заберут других детей, и решила спрятать его в гараже, пишет Е1.

Точную причину гибели ребенка установят после проведенного исследования его тела. За прошедшее время с момента его смерти тело разложилось.

Напомним, екатеринбурженку по подозрению в убийстве задержали накануне, а мальчика нашли мертвым 29 июня 2023 года, спрятанным в сумку. Расследование продолжилось.

Также будет возбуждено уголовное дело в отношении работников опеки, которых подозревают в том, что они недостаточно контролировали обстановку в приемной семье.

Тело пропавшего 6-летнего мальчика в Екатеринбурге было найдено в сумке за гаражами
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Ребенок#Полиция#Уголовное дело#Смерть#Следствие#СК#Криминал#Убийство 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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