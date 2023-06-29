Опекун погибшего воспитанника из Екатеринбурга рассказала подробности его смерти

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Женщина рассказала, что ребенок умер вследствие несчастного случая, который произошел в ванной. По ее словам, она испугалась, что из-за смерти Далера у нее заберут других детей, и решила спрятать его в гараже, пишет Е1.
Точную причину гибели ребенка установят после проведенного исследования его тела. За прошедшее время с момента его смерти тело разложилось.
Напомним, екатеринбурженку по подозрению в убийстве задержали накануне, а мальчика нашли мертвым 29 июня 2023 года, спрятанным в сумку. Расследование продолжилось.
Также будет возбуждено уголовное дело в отношении работников опеки, которых подозревают в том, что они недостаточно контролировали обстановку в приемной семье.