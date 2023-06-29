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По делу о смерти 6-летнего мальчика в Екатеринбурге возбуждено еще одно дело

29 июня 2023, 03:45
Фото: 1MI

На органы опеки возбудят дело после гибели 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

В отношении органов опеки в Екатеринбурге возбудят уголовное дело в связи со смертью шестилетнего мальчика, который воспитывался в приемной семье.

Приемная семья погибшего мальчика скрыла от органов опеки его смерть, а сами сотрудники структуры не выясняли обстоятельства жизни Далера у опекунов, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя свердловского СК Анатолий Надбитов.

В связи с этим Надбитов поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников опеки по факту вероятного должностного преступления.

Также продолжается следствие по делу погибшего ребенка. Устанавливаются причины и обстоятельства его смерти. Ход расследования поставлен на личный контроль Анатолием Надбитовым.

Напомним, пропавший шестилетний мальчик был найден мертвым 29 июня 2023 года. Его тело обнаружили в большой сумке. По данным следствия, Далер скончался несколько месяцев назад.

Тело пропавшего 6-летнего Далера найдено в Екатеринбурге. Он мертв несколько месяцев
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Ребенок#Уголовное дело#Смерть#СК#Врио#Погибший#Органы опеки#Происшествия
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