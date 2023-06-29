По делу о смерти 6-летнего мальчика в Екатеринбурге возбуждено еще одно дело

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
Приемная семья погибшего мальчика скрыла от органов опеки его смерть, а сами сотрудники структуры не выясняли обстоятельства жизни Далера у опекунов, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя свердловского СК Анатолий Надбитов.
В связи с этим Надбитов поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников опеки по факту вероятного должностного преступления.
Также продолжается следствие по делу погибшего ребенка. Устанавливаются причины и обстоятельства его смерти. Ход расследования поставлен на личный контроль Анатолием Надбитовым.
Напомним, пропавший шестилетний мальчик был найден мертвым 29 июня 2023 года. Его тело обнаружили в большой сумке. По данным следствия, Далер скончался несколько месяцев назад.