Задержана опекун пропавшего 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Теперь она стала подозреваемой, пишет 66.ру. Всех детей, которые воспитываются в семье, вывели из дома и увезли. Всего там шесть несовершеннолетних, трое из которых приемные.
Ранее стало известно, что следователи устанавливают причастность женщины к исчезновению ребенка. Впервый раз она прошла полиграф нормально.
Напомним, что мальчик покинул квартиру на улице Симферопольской утром 26 июня. До сих пор о нем ничего неизвестно. В поисках участвуют около 300 сотрудников полиции и волонтеры.