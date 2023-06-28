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Задержана опекун пропавшего 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

28 июня 2023, 17:59
Фото: 1MI
Силовики задержали опекуна пропавшего Далера Бобиева Веронику. Женщину уже проверяли на полиграфе.

Теперь она стала подозреваемой, пишет 66.ру. Всех детей, которые воспитываются в семье, вывели из дома и увезли. Всего там шесть несовершеннолетних, трое из которых приемные.

Ранее стало известно, что следователи устанавливают причастность женщины к исчезновению ребенка. Впервый раз она прошла полиграф нормально.

Напомним, что мальчик покинул квартиру на улице Симферопольской утром 26 июня. До сих пор о нем ничего неизвестно. В поисках участвуют около 300 сотрудников полиции и волонтеры.

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