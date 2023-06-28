Опекуна пропавшего 6-летнего мальчика в Екатеринбурге снова вызвали на полиграф

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
По словам женщины, в первый раз она прошла полиграф нормально. Также проводится опрос детей. Однако сестру Далера не опрашивают.
По предварительным данным, мальчик покинул квартиру на улице Симферопольской утром 26 июня. До сих пор о нем ничего неизвестно. В поисках ребенка задействованы около 300 сотрудников полиции, а также волонтеры.
На месте поисков также развернуты штабы поисковиков и координационный пункт МВД. Кроме того, на месте находится глава екатеринбургской полиции Максим Метелица. К делу подключился и Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего.