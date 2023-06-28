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Опекуна пропавшего 6-летнего мальчика в Екатеринбурге снова вызвали на полиграф

28 июня 2023, 07:22
Фото: "Лиза Алерт"
Опекуна пропавшего Далера Бобиева Веронику снова проверят на полиграфе. Следователи выясняют причастность к исчезновению ребенка.

По словам женщины, в первый раз она прошла полиграф нормально. Также проводится опрос детей. Однако сестру Далера не опрашивают.

По предварительным данным, мальчик покинул квартиру на улице Симферопольской утром 26 июня. До сих пор о нем ничего неизвестно. В поисках ребенка задействованы около 300 сотрудников полиции, а также волонтеры.

На месте поисков также развернуты штабы поисковиков и координационный пункт МВД. Кроме того, на месте находится глава екатеринбургской полиции Максим Метелица. К делу подключился и Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего.

Опекуна пропавшего 6-летнего мальчика в Екатеринбурге признали потерпевшей
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