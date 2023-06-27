Дело об убийстве возбуждено после пропажи 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что представители полиции ездили по городу и обращались к шестилетнему Далеру и к местным жителям через громкоговоритель. Их сообщение гласило о том, что мальчика никто не обидит. Правоохранители попросили, если он их слышит, вернуться домой