Дело об убийстве возбуждено после пропажи 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Дело является бесфигурантным, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее сообщалось, что представители полиции ездили по городу и обращались к шестилетнему Далеру и к местным жителям через громкоговоритель. Их сообщение гласило о том, что мальчика никто не обидит. Правоохранители попросили, если он их слышит, вернуться домой
Тебя никто не обидит, никто не будет ругать. Не бойся попросить помощи, — говорили полицейские.
В поисках участвует порядка 300 правоохранителей. Задействованы и волонтеры.