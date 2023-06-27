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Дело об убийстве возбуждено после пропажи 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

27 июня 2023, 13:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело об убийстве поле пропажи 6-етнего мальчика Далера. Ребенок ушел из дома ранним утром 26 июня и не вернулся.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Дело является бесфигурантным, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее сообщалось, что представители полиции ездили по городу и обращались к шестилетнему Далеру и к местным жителям через громкоговоритель. Их сообщение гласило о том, что мальчика никто не обидит. Правоохранители попросили, если он их слышит, вернуться домой

Тебя никто не обидит, никто не будет ругать. Не бойся попросить помощи, — говорили полицейские.

В поисках участвует порядка 300 правоохранителей. Задействованы и волонтеры.

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