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Поиски 6-летнего мальчика в Екатеринбурге. Что известно на данный момент

27 июня 2023, 05:31
Фото: СК по Свердловской области

Сотни волонтеров вышли на поиски 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Поиски пропавшего шестилетнего Далера Бабиева продолжаются в Екатеринбурге. Мальчик ушел из дома утром 26 июня и до сих пор о нем ничего неизвестно.

В поисковых мероприятиях принимают участие волонтеры-поисковики.

По данным ДПС «Прорыв» ребенка видели в парке на Селькоровской. Однако там его найти не удалось. Также велись поиски в районе Вторчермета. Также в отряде отметили, что мальчик отзывается на имя Костя и нуждается в медпомощи.

По данным «Лизы Алерт» на улицы города вышли 64 волонтера, чтобы найти ребенка. Помимо того, еще сотни человек из Екатеринбурга и других городов подключаются к поискам. Они также предполагали, что мальчик находится в районе Вторчермета.

Фото: СК по Свердловской области

В отряде отметили, что мальчик выглядит младше своего возраста и имеет особенности в поведении.

Физически крепкий, может отойти далеко от дома, не понимает, что потерялся. Если к нему обратиться, может назвать свое имя. В поисках заняты полиция, волонтеры, — добавили в «ЛизаАлерт».

В пресс-службе полиции Екатеринбурга тоже сообщали, что в вечернее время ребенка видели в районе улицы Селькоровской. Кроме того, к поискам присоединился Следственный комитет.

Там сообщили, что Далер ушел из дома на улице Симферопольская, 21 утром 26 июня. О дальнейших действиях ребенка больше ничего не известно. На вид мальчику 5-6 лет. Его рост составляет 97 сантиметров. Телосложение у него худощавое, а волосы светло-русого цвета.

Следствие СК просит всех, кому известно о местонахождении ребенка сообщать информацию по телефонам полиции: 356-42-12, 8-999-368-14-61.

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