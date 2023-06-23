Поиски пропавшей после ссоры с сожителем жительницы Нижнего Тагила завершены

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
С девушкой все в порядке. По словам родных, у нее разрядился телефон, а потому она была без связи. О том, что ее ищет полиция Виктории стало известно уже после возвращения домой, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Теперь сотрудники уголовного розыска ожидают официальных объяснений от девушки.
Напомним, Виктория Ложкина из Дзержинского района Нижнего Тагила пропала 20 июня. Это случилось после ссоры с молодым человеком. По словам матери, сожитель ее дочери рассказал, что ссора случилась еще 18 июня. Тогда он сгоряча ушел из дома, а после возвращения оказалось, что его девушки там нет.