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Поиски пропавшей после ссоры с сожителем жительницы Нижнего Тагила завершены

23 июня 2023, 07:56
Фото: 1MI
Поиски 23-летней Виктории Ложкиной, которая пропала в Нижнем Тагиле после ссоры с сожителем, завершены. 22 июня 2023 года она сама вернулась домой.

С девушкой все в порядке. По словам родных, у нее разрядился телефон, а потому она была без связи. О том, что ее ищет полиция Виктории стало известно уже после возвращения домой, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Теперь сотрудники уголовного розыска ожидают официальных объяснений от девушки.

Напомним, Виктория Ложкина из Дзержинского района Нижнего Тагила пропала 20 июня. Это случилось после ссоры с молодым человеком. По словам матери, сожитель ее дочери рассказал, что ссора случилась еще 18 июня. Тогда он сгоряча ушел из дома, а после возвращения оказалось, что его девушки там нет.

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