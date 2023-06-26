Шестилетний мальчик пропал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
У ребенка худощавое телосложение, русые волосы, короткая стрижка, карие глаза. Его рост — 98 см. На момент пропажи на нем был надет черный комбинезон на молнии и кроссовки, сообщает «Лиза Алерт».
Всех тех, кто знает, где может находиться ребенок, просят позвонить по телефонам: 89536069887 или 89530530483.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле разыскивается 63-летний мужчина, который сбежал из автомобиля скорой помощи во время перевозки из одной больницы в другую. После этого его видели распивающим алкоголь на улице.