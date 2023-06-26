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Шестилетний мальчик пропал в Екатеринбурге

26 июня 2023, 10:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ищут шестилетнего пропавшего мальчика. Ребенка зовут Далер Бобиев.

У ребенка худощавое телосложение, русые волосы, короткая стрижка, карие глаза. Его рост — 98 см. На момент пропажи на нем был надет черный комбинезон на молнии и кроссовки, сообщает «Лиза Алерт».

Фото: "Лиза Алерт"

Всех тех, кто знает, где может находиться ребенок, просят позвонить по телефонам: 89536069887 или 89530530483.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле разыскивается 63-летний мужчина, который сбежал из автомобиля скорой помощи во время перевозки из одной больницы в другую. После этого его видели распивающим алкоголь на улице.

Сбежавшего из машины скорой мужчину ищут в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Ребенок#Пропал#Поиски#Происшествия#Екатеринбург
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