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Мужчину в Нижнем Тагиле придавило насмерть собственным грузовиком

Мужчину в Нижнем Тагиле придавило насмерть собственным грузовиком

17 мая 2024, 03:31
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Житель Нижнего Тагила погиб, находясь под своим грузовиком Volvo. ЧП произошло на улице Трикотажников 16 мая 2024 года.

Владелец транспортного средства проводил ремонтные работы в гараже. В какой-то момент грузовик начал двигаться и придавил мужчину. Тагильчанин скончался на месте происшествия, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В настоящий момент проводится проверка, в процессе которой будет установлена причина случившегося. Правоохранители осмотрели гараж, опросили очевидцев.

Напомним, в Свердловской области 17-летний молодой человек залез под автомобиль, чтобы сделать ремонт, и в этот момент машина рухнула на него. Юноша скончался.

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