Мужчину в Нижнем Тагиле придавило насмерть собственным грузовиком

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
Владелец транспортного средства проводил ремонтные работы в гараже. В какой-то момент грузовик начал двигаться и придавил мужчину. Тагильчанин скончался на месте происшествия, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В настоящий момент проводится проверка, в процессе которой будет установлена причина случившегося. Правоохранители осмотрели гараж, опросили очевидцев.
Напомним, в Свердловской области 17-летний молодой человек залез под автомобиль, чтобы сделать ремонт, и в этот момент машина рухнула на него. Юноша скончался.