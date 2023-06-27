tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Изображение материала

Опекун рассказала о пропавшем в Екатеринбурге 6-летнем мальчике

27 июня 2023, 08:58
Фото: Скриншот
Опекун пропавшего шестилетнего мальчика Далера Вероника рассказала о нем. Выяснилось, что у ребенка психическое расстройство.

Далер ушел из дома утром 26 июня. Пока о его местонахождении ничего неизвестно. Поисковые отряды отметили, что мальчик отзывается на имя Костя и нуждается в медпомощи.

Оказалось, что несовершеннолетние едва не убил свою младшую сестру. Также он вообразил себе друга, который говорит ему совершать опасные поступки.

Полгода назад Далер начал убегать из дома, но его быстро находили, пишет Е1. Опекун думает, что на этот раз ребенок убежал из дома ночью, потому что утром близкие уже не видели его.

На вид мальчику 5-6 лет. Его рост составляет 97 сантиметров. Телосложение у него худощавое, а волосы светло-русого цвета.

Поиски 6-летнего мальчика в Екатеринбурге. Что известно на данный момент
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшего в конце апреля мужчину разыскивают в Нижнем Тагиле71-летний пропавший мужчина из Екатеринбурга найден живымПожилой бородатый мужчина с тростью пропал в Камышлове
#Марина Шорина#Екатеринбург#Пропал ребенок#Поиск#Лиза Алерт#Общество#Психическое расстройство
Подпишитесь
Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова
Сегодня, 07:47
Что такое гринвошинг и если ли он в Нижнем Тагиле?
Сегодня, 09:15
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и вред ЕВРАЗ НТМК во время НМУ
Вчера, 09:22
Уроженец Нижнего Тагила застрял в больнице после страшного ДТП в Тайланде
21 июня 09:54
ЧВК «Вагнер», Лукашенко и погибшие летчики: о чем говорил Путин в обращении ВИДЕО
Вчера, 19:41
Умер глава поселка под Нижним Тагилом
Сегодня, 07:25