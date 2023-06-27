Опекун рассказала о пропавшем в Екатеринбурге 6-летнем мальчике

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Далер ушел из дома утром 26 июня. Пока о его местонахождении ничего неизвестно. Поисковые отряды отметили, что мальчик отзывается на имя Костя и нуждается в медпомощи.
Оказалось, что несовершеннолетние едва не убил свою младшую сестру. Также он вообразил себе друга, который говорит ему совершать опасные поступки.
Полгода назад Далер начал убегать из дома, но его быстро находили, пишет Е1. Опекун думает, что на этот раз ребенок убежал из дома ночью, потому что утром близкие уже не видели его.
На вид мальчику 5-6 лет. Его рост составляет 97 сантиметров. Телосложение у него худощавое, а волосы светло-русого цвета.