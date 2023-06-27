Об условиях проживания 6-летнего пропавшего в Екатеринбурге рассказала опекун

Вероника рассказала, что у ребенка есть подозрение на шизофрению. Она считает, что есть вероятность, что «ему в голове кто-то сказал уйти из дома». А, возможно, он услышал, что приемные родители задумывались о том, чтобы отдать его в спецучреждение из-за болезни.