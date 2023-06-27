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Об условиях проживания 6-летнего пропавшего в Екатеринбурге рассказала опекун

27 июня 2023, 13:00
Фото: 1MI
Родители пропавшего 6-летнего мальчика из Екатеринбурга показали в каких условиях он живет. Ребенка разыскивают с 26 июня.

Пропавшего зовут Далер Бобиев. Он ушел из дома по улице Симферопольской в семь часов утра и не вернулся, пишет «КП-Екатеринбург».

Ребенок из многодетной семьи. В возрасте двух лет его опекуном стала Вероника Наумова и ее муж, который сейчас находится на СВО. Всего у семьи шестеро детей, из них трое приемных.

Вероника рассказала, что у ребенка есть подозрение на шизофрению. Она считает, что есть вероятность, что «ему в голове кто-то сказал уйти из дома». А, возможно, он услышал, что приемные родители задумывались о том, чтобы отдать его в спецучреждение из-за болезни.

Мы говорили об этом на кухне со старшими детьми. До этого он едва не убил свою младшую сестренку. Это решение далось мне очень тяжело. Если оставим его в семье — поставим под угрозу его самого и других детей, — добавила Вероника.

В комнате у детей наведен порядок, у них много игрушек и есть компьютер, а у каждой дочки в семье есть айфон.

Опекун рассказала о пропавшем в Екатеринбурге 6-летнем мальчике
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