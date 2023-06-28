Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 04:19
О произошедшем семья сообщила полиции, уже к 14:00 около дома Вероники волонтеры поискового отряда разместили штаб.
Отыскать ребенка по горячим следам не удалось. К вечеру уже более 200 добровольцев вышли на поиски. Утром 27 июня работа продолжилась в усиленном режиме. К вечеру число полицейских, задействованных в поисках, составило более 300 человек.
Дело взял на личный контроль глава екатеринбургской полиции Максим Метелица. Он отметил, что район поисков разбит по кварталам. Сотрудниками полиции проводятся масштабные мероприятия по поискам.
Следственный комитет также отреагировал на пропажу ребенка. Уже было возбуждено уголовное дело по статье за убийство малолетнего. Это не означает, что с мальчиком действительно случилось что-то плохое. Это необходимость, чтобы силовики могли начать следственные действия.
Кроме того, делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил Анатолию Надбитову, главе СК в Свердловской области, предоставить доклад о расследовании.
Дело расследует капитан Ярослав Кузвесов. Он отметил, что отрабатывается версия самовольного ухода, так как ранее уже происходили подобные ситуации. Кроме того, рассматривается версия о противоправных действиях в отношении Далера лицами, которые проживают неподалеку. Также не исключаются родственники или опекуны.
В семье Далер прожил большее трех лет. Опекун Вероника забрала его из неблагополучной семьи. Родная мать ребенка живет в Верхних Сергах. У самой Вероники шестеро детей, трое из них приемные. Супруг женщины находится на спецоперации.
Женщина рассказывала, что Далера должны были забрать в спецучреждение. Предполагается, что мальчик мог об этом узнать и испугался. Вероника рассказывает, что Далер душил котят, а год назад чуть не убил сестру.
У мальчика имеется воображаемый друг. Вероника не исключает, что это могло повлиять на его уход из дома, например, потребовали голоса это сделать. Также опекун утверждает, что мальчик может нанести себе вред.
Однако племянник мужа Вероники утверждает, что над Далером опекун издевалась. Кроме того, именно она убедила мальчика, что у него есть воображаемый друг. Ребенок боялся опекуна, а потому во всем ее слушался. Молодой человек утверждает, что это было сделано для того, чтобы Далера признали невменяемым и дали инвалидность.
Вечером 27 июня опекун была доставлена в Следственный комитет для дачи показаний, пишет «КП-Екатеринбург».