Однако племянник мужа Вероники утверждает, что над Далером опекун издевалась. Кроме того, именно она убедила мальчика, что у него есть воображаемый друг. Ребенок боялся опекуна, а потому во всем ее слушался. Молодой человек утверждает, что это было сделано для того, чтобы Далера признали невменяемым и дали инвалидность.