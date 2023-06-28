Исчезновением 6-летнего мальчика в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

На поиски Далера направлены все наряды полиции. Их более 300 человек. Также задействованы волонтеры. Кинологи разыскивают ребенка в 32-м военном городке. Кроме того, над Вторчерметом сотрудниками МЧС были использованы беспилотники. Однако никаких результатов это не дало.