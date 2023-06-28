Исчезновением 6-летнего мальчика в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
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Updated Сегодня, 03:25
В СК РФ сообщили, что глава ведомства поручил Анатолию Надбитову предоставить доклад.
Ранее Следственным комитетом по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту пропажи мальчика. Статья, по которой расследуется дело — «Убийство».
На поиски Далера направлены все наряды полиции. Их более 300 человек. Также задействованы волонтеры. Кинологи разыскивают ребенка в 32-м военном городке. Кроме того, над Вторчерметом сотрудниками МЧС были использованы беспилотники. Однако никаких результатов это не дало.