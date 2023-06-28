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Исчезновением 6-летнего мальчика в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

28 июня 2023, 03:23
Фото: СК по Свердловской области
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено после пропажи шестилетнего Далера Бобиева. Мальчика уже больше двух суток разыскивают в Екатеринбурге.

В СК РФ сообщили, что глава ведомства поручил Анатолию Надбитову предоставить доклад.

Ранее Следственным комитетом по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту пропажи мальчика. Статья, по которой расследуется дело — «Убийство».

На поиски Далера направлены все наряды полиции. Их более 300 человек. Также задействованы волонтеры. Кинологи разыскивают ребенка в 32-м военном городке. Кроме того, над Вторчерметом сотрудниками МЧС были использованы беспилотники. Однако никаких результатов это не дало.

Дело об убийстве возбуждено после пропажи 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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