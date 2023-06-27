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Экс-воспитанник семьи пропавшего мальчика из Екатеринбурга рассказал о насилии

27 июня 2023, 15:03
Фото: 1MI
Даниил Егольников, бывший 20-летний воспитанник многодетной семьи из Екатеринбурга, в которой пропал шестилетний мальчик, рассказал об издевательствах опекунши.

Молодой человек, сбежавший из приемной семьи полтора года назад, рассказал, что женщина жестоко обращалась с исчезнувшим мальчиком: запирала в подвале, применяла электрошокер, била, заставляла его находиться в холодной воде и ставила в угол, пишет Е1.

По словам Даниила, шестилетний дошкольник первое время, оказавшись в приемной семье, крал продукты из холодильника, так как раньше недоедал. За это его наказывали. Кроме того, с разрешения опекунши над ребенком издевались и другие ребята.

При этом бывший воспитанник отметил, что мальчик не мог самостоятельно куда-либо уйти, так как он был запуган и во всем слушался «мать».

Напомним, мальчик пропал 26 июня 2023 года. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда.

Шестилетний мальчик пропал в Екатеринбурге
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