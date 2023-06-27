Экс-воспитанник семьи пропавшего мальчика из Екатеринбурга рассказал о насилии

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Молодой человек, сбежавший из приемной семьи полтора года назад, рассказал, что женщина жестоко обращалась с исчезнувшим мальчиком: запирала в подвале, применяла электрошокер, била, заставляла его находиться в холодной воде и ставила в угол, пишет Е1.
По словам Даниила, шестилетний дошкольник первое время, оказавшись в приемной семье, крал продукты из холодильника, так как раньше недоедал. За это его наказывали. Кроме того, с разрешения опекунши над ребенком издевались и другие ребята.
При этом бывший воспитанник отметил, что мальчик не мог самостоятельно куда-либо уйти, так как он был запуган и во всем слушался «мать».
Напомним, мальчик пропал 26 июня 2023 года. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда.