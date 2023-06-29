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В поисковом отряде показали место, где нашли погибшего мальчика из Екатеринбурга

29 июня 2023, 04:18
Фото: 1MI
Сотрудники поискового отряда «Прорыв» показали место, где ранее нашли мертвым шестилетнего пропавшего Далера в Екатеринбурге.

Во время поисков одна из спасательных групп отряда в заброшенном здании обратила внимание на странный запах. Сразу же были вызваны кинологи екатеринбургского УВД.

Видео: Группа ВКонтакте «ДПСО „Прорыв“ Свердловская область»

Вскоре на место происшествия также прибыла следственная опергруппа. После чего стало известно, что ребенок скончался, рассказали в группе ВКонтакте «ДПСО „Прорыв“ Свердловская область».

Напомним, тело умершего ребенка нашли утром 29 июня 2023 года. По данным следствия, он скончался несколько месяцев назад. По факту гибели мальчика продолжается расследование. Также было решено возбудить уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки.

Тело пропавшего 6-летнего Далера найдено в Екатеринбурге. Он мертв несколько месяцев
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