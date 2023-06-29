В поисковом отряде показали место, где нашли погибшего мальчика из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Во время поисков одна из спасательных групп отряда в заброшенном здании обратила внимание на странный запах. Сразу же были вызваны кинологи екатеринбургского УВД.
Вскоре на место происшествия также прибыла следственная опергруппа. После чего стало известно, что ребенок скончался, рассказали в группе ВКонтакте «ДПСО „Прорыв“ Свердловская область».
Напомним, тело умершего ребенка нашли утром 29 июня 2023 года. По данным следствия, он скончался несколько месяцев назад. По факту гибели мальчика продолжается расследование. Также было решено возбудить уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки.