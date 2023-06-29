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Тело пропавшего 6-летнего мальчика в Екатеринбурге было найдено в сумке за гаражами

29 июня 2023, 03:39
Фото: 1MI

Пропавший 6-летний мальчик в Екатеринбурге был мертв уже несколько месяцев

Поиски пропавшего шестилетнего Далера Бабиева завершились. Мальчик погиб. Его тело было найдено в Чкаловском районе Екатеринбурга в одном из гаражных комплексов. Оказалось, что ребенок мертв уже несколько месяцев.

Труп обнаружили утром 29 июня. Точная причина пока неизвестна. На данный момент уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Опекун, по данным СК по Свердловской области, скрыла факт смерти мальчика от опеки.

В то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее, — заявил и. о. главы СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.

В связи с этим он поручил возбудить уголовное дело по факту вероятного совершения должностного преступления. Все обстоятельства выясняются.

Также о поисках высказался глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, сыщикам удалось найти зацепки, которые позволили разобраться в этой ситуации.

Задержана опекун пропавшего 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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