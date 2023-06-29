Тело пропавшего 6-летнего мальчика в Екатеринбурге было найдено в сумке за гаражами

Пропавший 6-летний мальчик в Екатеринбурге был мертв уже несколько месяцев

Поиски пропавшего шестилетнего Далера Бабиева завершились. Мальчик погиб. Его тело было найдено в Чкаловском районе Екатеринбурга в одном из гаражных комплексов. Оказалось, что ребенок мертв уже несколько месяцев.