Тело пропавшего 6-летнего мальчика в Екатеринбурге было найдено в сумке за гаражами

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
Труп обнаружили утром 29 июня. Точная причина пока неизвестна. На данный момент уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Опекун, по данным СК по Свердловской области, скрыла факт смерти мальчика от опеки.
В то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее, — заявил и. о. главы СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.
В связи с этим он поручил возбудить уголовное дело по факту вероятного совершения должностного преступления. Все обстоятельства выясняются.
Также о поисках высказался глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, сыщикам удалось найти зацепки, которые позволили разобраться в этой ситуации.