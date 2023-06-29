Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга созналась в совершении преступления

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В процессе допроса опекун мальчика призналась в убийстве и рассказала о том, где спрятала его тело. По имеющейся информации, ребенок скончался еще в декабре 2022 года, пишет Е1.
Ранее бывший воспитанник данной семьи рассказал о том, что над Далером издевались и опекуны, и другие дети. Так, опекунша держала ребенка в холодной воде, применяла к нему электрошокер, била, закрывала в подвале и заставляла выполнять приседания.
По словам молодого человека, таким образом мальчика наказывали за то, что он первое время брал без спроса продукты из холодильника, потому что раньше он недоедал. Также он отметил, что Далер всем раздражал опекуншу.
Напомним, тело мальчика нашли рано утром 29 июня 2023 года. Труп был спрятан в большую сумку. Следствие продолжается.