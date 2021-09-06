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Posted 6 сентября 2021, 07:31

Published 6 сентября 2021, 07:31

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле

Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле

6 сентября 2021, 07:31
Фото: 1MI.
Подготовка к XIX фестивалю театров малых городов России стартовала в Нижнем Тагиле. Глава города Владислав Пинаев встретился с организаторами, а также представителями Государственного театра наций.

У победителей конкурса будет возможность показать свою работу в Москве, рассказала представитель театра наций Елена Носова. Участникам предстоит не только показывать свои спектакли, но и смотреть чужие, участвовать в мастер-классах и других мероприятиях. Елена Носова добавила, что в рамках мероприятия также будут проводиться встречи с деятелями культуры, семинары и мастер-классы.

Планируется, что сам фестиваль пройдет в конце мая — начале июня 2022 года. При этом заявки уже отбираются. В рамках самого мероприятия будут представлены 15-17 лучших спектаклей.

Проведение такого мероприятия, по словам главы города, является ценным подарком к 300-летию Нижнего Тагила.

Нижний Тагил умеет принимать гостей на самом высоком уровне. В этот раз мы также сделаем все возможное, чтобы для участников и зрителей, для тагильчан и гостей города фестиваль стал незабываемым, ярким праздником, который откроет серию торжеств, посвященных нашему юбилею, сказал Владислав Пинаев.

#Свободное время#Нижний Тагил#Фестиваль#Администрация#Театр
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