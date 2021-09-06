Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле

Posted 6 сентября 2021, 07:31
Published 6 сентября 2021, 07:31
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
У победителей конкурса будет возможность показать свою работу в Москве, рассказала представитель театра наций Елена Носова. Участникам предстоит не только показывать свои спектакли, но и смотреть чужие, участвовать в мастер-классах и других мероприятиях. Елена Носова добавила, что в рамках мероприятия также будут проводиться встречи с деятелями культуры, семинары и мастер-классы.
Планируется, что сам фестиваль пройдет в конце мая — начале июня 2022 года. При этом заявки уже отбираются. В рамках самого мероприятия будут представлены 15-17 лучших спектаклей.
Проведение такого мероприятия, по словам главы города, является ценным подарком к 300-летию Нижнего Тагила.
Нижний Тагил умеет принимать гостей на самом высоком уровне. В этот раз мы также сделаем все возможное, чтобы для участников и зрителей, для тагильчан и гостей города фестиваль стал незабываемым, ярким праздником, который откроет серию торжеств, посвященных нашему юбилею, сказал Владислав Пинаев.