Кураторы в учебных заведениях получат 5 тысяч рублей из бюджета Свердловской области

Posted 6 сентября 2021, 16:08
Published 6 сентября 2021, 16:08
Modified 24 декабря 2024, 18:05
Updated 24 декабря 2024, 18:05
Важность работы кураторов в колледжах и техникумах отметил на прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В области насчитывается около 14 тысяч преподавателей, совмещающих образовательскую деятельность с кураторством. До конца текущего года или с начала следующего, они станут получать надбавку к зарплате в размере 5 тысяч рублей.
Напомним, в Свердловской области планируется поощрять учителей школ, подготовивших призеров и победителей олимпиад по различным предметам.