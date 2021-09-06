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Posted 6 сентября 2021, 16:08

Published 6 сентября 2021, 16:08

Modified 24 декабря 2024, 18:05

Updated 24 декабря 2024, 18:05

Кураторы в учебных заведениях получат 5 тысяч рублей из бюджета Свердловской области

Кураторы в учебных заведениях получат 5 тысяч рублей из бюджета Свердловской области

6 сентября 2021, 16:08
Фото: 1MI.
Преподаватели колледжей и техникумов получат доплату 5 тысяч рублей за совмещение основных обязанностей с кураторством групп студентов.

Важность работы кураторов в колледжах и техникумах отметил на прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В области насчитывается около 14 тысяч преподавателей, совмещающих образовательскую деятельность с кураторством. До конца текущего года или с начала следующего, они станут получать надбавку к зарплате в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, в Свердловской области планируется поощрять учителей школ, подготовивших призеров и победителей олимпиад по различным предметам.

#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Техникум#Куратор#Колледжи
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