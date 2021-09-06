Набережная с водопадом и фотозоной появится в Висимо-Уткинске в 2022 году

Горячкин также отметил, что данный проект — наиболее большой по благоустройству в местности сельского типа. За его разработку отвечает МБУ «Тагилгражданпроект». Планируется, что вблизи плотины появится фотозона, скамьи-качели, автопарковка. Будут обустроены дорожки для пешеходов, а на водопаде появится архитектурная подсветка. На данный момент определяются источники финансирования. Было подготовлено письмо в региональное правительство. В нем поднимается вопрос о выделении денег на реализацию проекта.