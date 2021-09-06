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Posted 6 сентября 2021, 16:53

Published 6 сентября 2021, 16:53

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Набережная с водопадом и фотозоной появится в Висимо-Уткинске в 2022 году

Набережная с водопадом и фотозоной появится в Висимо-Уткинске в 2022 году

6 сентября 2021, 16:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Набережная с водопадом, расположенная в Висимо-Уткинске, будет благоустроена в предстоящем году. В Нижнем Тагиле комиссия утвердила результаты голосования. Горожане выбирали территории в сельских местах, которые будут благоустроены.

По словам первого заместителя главы администрации города Вячеслава Горячкина, на туристической инфраструктуре в Нижнем Тагиле положительно скажется появление в старейшем уральском поселке зоны отдыха, сообщает пресс-служба мэрии города.

Горячкин также отметил, что данный проект — наиболее большой по благоустройству в местности сельского типа. За его разработку отвечает МБУ «Тагилгражданпроект». Планируется, что вблизи плотины появится фотозона, скамьи-качели, автопарковка. Будут обустроены дорожки для пешеходов, а на водопаде появится архитектурная подсветка. На данный момент определяются источники финансирования. Было подготовлено письмо в региональное правительство. В нем поднимается вопрос о выделении денег на реализацию проекта.

Напомним, ранее жители Нижнего Тагила на сайте города могли поучаствовать в обсуждении трех проектов. Свыше четырех тысяч человек приняли участие в данном обсуждении. Многие из них поддержали территории в поселке Висимо-Уткинск и деревне Усть-Утка. По большей части горожане пожелали видеть игровые площадки, зеленые зоны с фонтанами и парковые скульптуры.

Тагильчане выбрали для благоустройства территории в Висимо-Уткинске и Усть-Утке
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#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Благоустройство#Висимо-Уткинск#Администрация Нижнего Тагила
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