«Какашка — без бумажки»: свердловская учительница оскорбила школьника во время урока

Слова педагога школьники записали на диктофон. На записи можно услышать, как женщина несколько раз оскорбляла учеников, сообщается в группе «Alapaevsk News» «ВКонтакте». Она говорит, что ей безразлично поведение и дисциплина воспитанников. Женщина недоумевает, почему никто из учеников не сделал замечание мальчику, который неуважительно обратился к ней.