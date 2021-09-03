Евгений Куйвашев вступился за проспавшего 1 сентября тагильского педагога школы № 100

Он подчеркнул, что к очной форме обучения обратно привыкают не только дети и родители, но и педагоги. Губернатор посоветовал уральцам относиться друг к другу добрее, так как он тоже не раз просыпал, из-за чего опаздывал не только в школу и институт, но и на работу. Куйвашев считает, что со временем ученики молодого человека начнут с улыбкой вспоминать 1 сентября. Также Александр получил «ценный опыт».