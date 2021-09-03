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Posted 3 сентября 2021, 13:26

Published 3 сентября 2021, 13:26

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

Евгений Куйвашев вступился за проспавшего 1 сентября тагильского педагога школы № 100

Евгений Куйвашев вступился за проспавшего 1 сентября тагильского педагога школы № 100

3 сентября 2021, 13:26
Фото: 1MI.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с защитой молодого педагога из Нижнего Тагила. Александр проспал 1 сентября, в результате чего не пришел на линейку к своему классу.

По словам губернатора, родителей разозлил проступок молодого человека. Он отметил, что уралец только в 2021 году закончил педагогический колледж, это был его первый рабочий день. Так как Александр готовился всю ночь, он проспал. Об этом Евгений Куйвашев написал на своей личной странице в Instagram.

Он подчеркнул, что к очной форме обучения обратно привыкают не только дети и родители, но и педагоги. Губернатор посоветовал уральцам относиться друг к другу добрее, так как он тоже не раз просыпал, из-за чего опаздывал не только в школу и институт, но и на работу. Куйвашев считает, что со временем ученики молодого человека начнут с улыбкой вспоминать 1 сентября. Также Александр получил «ценный опыт».

Напомним, 3 сентября стало известно, что Александр был переведен на должность воспитателя «продленки». Теперь, если молодому человеку удастся вернуть доверие родителей и детей, он снова сможет стать учителем.

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#Общество#Нижний Тагил#Школа#Учитель#Евгений Куйвашев
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