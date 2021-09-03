Тагильчане морально поддержали в соцсетях молодого учителя, проспавшего 1 сентября

Тагильчане морально поддержали в соцсетях молодого учителя, проспавшего 1 сентября
Тагильчане морально поддержали в соцсетях молодого учителя, проспавшего 1 сентября
Сегодня, 16:21ОбществоФото: pixabay.com
Проспавшего 1 сентября молодого учителя Александра Алексеева поддержали тагилчане в социальных сетях. 349 пользователей считают, что достаточно провести профилактическую беседу.

В группе ВКонтакте «Новости Нижнего Тагила | TagilCity.ru» жителям города было предложено пройти опрос, в котором они должны были поделиться своим мнением о том, как наказать учителя, проспавшего 1 сентября. По его результатам, 349 пользователей проголосовали за вариант ответа «хватит профилактической беседы», 24 человека кликнули на поле «уволить из школы» и еще 33 участника группы считают, что учителю нужно предложить должность попроще.

Ситуация стала настоящим поводом для обсуждения среди тагильчан. В комментариях группы за преподавателя активно заступаются читатели.

Оставьте парня в школе. Учителей и так мало. Такими мерами можно запросто зарубить талант на корню,пишет Мария Скворцова.

Директор школы № 100 Дмитрий Язовских подтвердил TagilCity.ru, что родители учеников жаловались руководству учреждения на случившееся.

Родители были недовольны тем, что так произошло,сообщил TagilCity.ru директор.

Напомним, в День знаний во 2А классе школы № 100 родителям пришлось названивать молодому учителю, который проспал классный час из-за того, что всю ночь готовился к нему. Педагог принес свои извинения родителям в одном из мессенджеров.

Также сегодня стало известно, что Александра Алексеева перевели на должность воспитателя «продленки». Сообщается, что если молодому человеку удастся вернуть доверие родителей и детей, он снова сможет стать учителем.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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