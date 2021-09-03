Тагильчане морально поддержали в соцсетях молодого учителя, проспавшего 1 сентября

В группе ВКонтакте «Новости Нижнего Тагила | TagilCity.ru» жителям города было предложено пройти опрос, в котором они должны были поделиться своим мнением о том, как наказать учителя, проспавшего 1 сентября. По его результатам, 349 пользователей проголосовали за вариант ответа «хватит профилактической беседы», 24 человека кликнули на поле «уволить из школы» и еще 33 участника группы считают, что учителю нужно предложить должность попроще.