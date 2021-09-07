Первый снег выпал в Свердловской области

Posted 7 сентября 2021, 15:46
Published 7 сентября 2021, 15:46
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
На видео с места событий можно увидеть горную местность, покрывшуюся первым слоем снега. Об этом сообщает базы отдыха «Серебрянский Камень», расположенная в Карпинске, на своей странице «ВКонтакте». По мнению пользователей, первый снег в скором времени растает, как это обычно и бывает.
Напомним, прогнозируется, что дождь со снегом пойдет 13 сентября в Нижнем Тагиле. Вероятность этого составляет 80%, а температура воздуха составит +6, +8 градусов.