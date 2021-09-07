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Posted 7 сентября 2021, 15:46

Published 7 сентября 2021, 15:46

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Первый снег выпал в Свердловской области

Первый снег выпал в Свердловской области

7 сентября 2021, 15:46
Фото: 1MI.
Вблизи гор на севере Свердловской области выпал первый снег.

На видео с места событий можно увидеть горную местность, покрывшуюся первым слоем снега. Об этом сообщает базы отдыха «Серебрянский Камень», расположенная в Карпинске, на своей странице «ВКонтакте». По мнению пользователей, первый снег в скором времени растает, как это обычно и бывает.

Напомним, прогнозируется, что дождь со снегом пойдет 13 сентября в Нижнем Тагиле. Вероятность этого составляет 80%, а температура воздуха составит +6, +8 градусов.

Дождь со снегом прогнозируется в Нижнем Тагиле
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#Свердловская область#Здоровье#Снег#Погода#Осень
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