Первый снег выпал в Свердловской области

На видео с места событий можно увидеть горную местность, покрывшуюся первым слоем снега. Об этом сообщает базы отдыха «Серебрянский Камень», расположенная в Карпинске, на своей странице «ВКонтакте». По мнению пользователей, первый снег в скором времени растает, как это обычно и бывает.