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Posted 7 сентября 2021, 13:11

Published 7 сентября 2021, 13:11

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

После жалобы жителей на слив стоков в озеро демонтируют трубу в Реже

После жалобы жителей на слив стоков в озеро демонтируют трубу в Реже

7 сентября 2021, 13:11
Фото: 1MI.
Водопроводную трубу, по которой в озеро Реж сливали воду из термального комплекса, решено заварить и убрать.

6 сентября 2021 года во время прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым жители Режа пожаловались на незаконный слив неочищенной воды в местное озеро из оздоровительного комплекса, сообщает «Областная газета».

На место прибыли чиновники из областной администрации и профильных ведомств, и после оценки ситуации было решено заварить трубу с последующим ее демонтажем.

Собственники комплекса заверили в полном соответствии воды всем необходимым требованиям безопасности, специалисты-экологи взяли из озера пробы воды для проведения экспертиз.

Напомним, проект новой станции водоочистки в Нижнем Тагиле в ближайшее время будет отправлен на госэкспертизу.

Проект станции водоподготовки под Нижним Тагилом будет отправлен на госэкспертизу
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#Экология#Здоровье#Евгений Куйвашев#Реж#Нарушения#Канализация
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