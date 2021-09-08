Определен подрядчик для капитального ремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Начальная сумма контракта составляет 366,3 миллиона рублей. Беря в расчет состояние дворца и то, что вблизи ГДДЮТ на данный момент обустраивается новая набережная, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился в областное правительство с вопросом о финансировании капитального ремонта. Таким образом, в 2021 году в бюджете области было зарезервировано 105,3 миллиона в 2022 — 237,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.