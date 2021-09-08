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Posted 8 сентября 2021, 06:21

Published 8 сентября 2021, 06:21

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

В ДТП с грузовиком на трассе под Нижним Тагилом пострадали 3 человека

В ДТП с грузовиком на трассе под Нижним Тагилом пострадали 3 человека

8 сентября 2021, 06:21
Фото: 1MI.
Водитель грузовика, совершая маневр разворота, не убедился в безопасности своих действий на трассе Екатеринбург-Серов под Нижним Тагилом. Легковой автомобиль не успел затормозить и влетел в самосвал, двое пассажиров легковушки в тяжелом состоянии.

В ночь на 8 сентября 2021 года на трассе Екатеринбург-Серов под Нижним Тагилом произошло ДТП с тремя пострадавшими, сообщает Центр защиты населения.

В 01:30 на пульт дежурного диспетчера Центра поступило сообщение о пострадавших в аварии людях. Водитель, и находившиеся в салоне легкового автомобиля пассажиры, оказались зажатыми в салоне искореженной легковушки после ДТП с грузовиком.

Тяжелый самосвал «Тонар» производил разворот на ночной трассе, когда в него влетел легковой автомобиль «КИА Рио», в салоне которого находились трое человек. После аварии, двое из находившихся в легковушке людей были госпитализированы в тяжелом состоянии, третий получил менее серьезные травмы.

Напомним, 7 сентября 2021 года на трассе М5 погиб водитель грузовика «Скания» после столкновения со стоящим на обочине легковым автомобилем.

Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе в Свердловской области
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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Серовская трасса#Пострадавшие
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