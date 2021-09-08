В ДТП с грузовиком на трассе под Нижним Тагилом пострадали 3 человека

Тяжелый самосвал «Тонар» производил разворот на ночной трассе, когда в него влетел легковой автомобиль «КИА Рио», в салоне которого находились трое человек. После аварии, двое из находившихся в легковушке людей были госпитализированы в тяжелом состоянии, третий получил менее серьезные травмы.