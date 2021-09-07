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Posted 7 сентября 2021, 05:12

Published 7 сентября 2021, 05:12

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Водитель засмотрелся на аварию и спровоцировал массовое ДТП под Нижним Тагилом

Водитель засмотрелся на аварию и спровоцировал массовое ДТП под Нижним Тагилом

7 сентября 2021, 05:12
Фото: 1MI.
На подъезде к Нижнему Тагилу случилось массовое ДТП, спровоцированное неосторожным водителем, засмотревшимся на ранее произошедшую аварию.

5 августа 2021 года в районе Черноисточинска под Нижним Тагилом 6 автомобилей попали в ДТП, сообщает ИА «Новый город».

Несколькими часами ранее, водитель «Приоры» не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения для обгона, когда в попутном направлении по той же полосе уже двигался автомобиль «Фольксваген Поло», также совершая маневр обгона.

Чтобы избежать столкновения, водитель «Поло» вывернул руль в сторону и автомобиль слетел в кювет, перевернувшись через крышу, никто не пострадал.

На месте ДТП образовалась пробка, в которой и пострадали позже еще 6 автомобилей, когда один из водителей применил резкое торможение с целью посмотреть на ДТП с «Поло». Следовавшие за ним автомобилисты не успели среагировать на торможение и столкнулись друг с другом, виновник скрылся.

Напомним, 5 августа 2021 года под Нижним Тагилом автомобиль "Фольксваген Поло" слетел с трассы.

Автомобиль Volkswagen Polo вылетел с трассы под Нижним Тагилом
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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Массовое дтп
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