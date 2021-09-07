Водитель засмотрелся на аварию и спровоцировал массовое ДТП под Нижним Тагилом

Posted 7 сентября 2021, 05:12
Published 7 сентября 2021, 05:12
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
5 августа 2021 года в районе Черноисточинска под Нижним Тагилом 6 автомобилей попали в ДТП, сообщает ИА «Новый город».
Несколькими часами ранее, водитель «Приоры» не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения для обгона, когда в попутном направлении по той же полосе уже двигался автомобиль «Фольксваген Поло», также совершая маневр обгона.
Чтобы избежать столкновения, водитель «Поло» вывернул руль в сторону и автомобиль слетел в кювет, перевернувшись через крышу, никто не пострадал.
На месте ДТП образовалась пробка, в которой и пострадали позже еще 6 автомобилей, когда один из водителей применил резкое торможение с целью посмотреть на ДТП с «Поло». Следовавшие за ним автомобилисты не успели среагировать на торможение и столкнулись друг с другом, виновник скрылся.
Напомним, 5 августа 2021 года под Нижним Тагилом автомобиль "Фольксваген Поло" слетел с трассы.