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Posted 6 сентября 2021, 05:40

Published 6 сентября 2021, 05:40

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

Мужчина погиб в ДТП на Песчаном под Нижним Тагилом

Мужчина погиб в ДТП на Песчаном под Нижним Тагилом

6 сентября 2021, 05:40
Фото: 1MI.
«ВАЗ-2110» и «НИВА» столкнулись на трассе в городской черте Нижнего Тагила, есть погибший.

Два отечественных автомобиля столкнулись на въезде в Нижний Тагил в районе поста ДПС «Песчаный», сообщает группа «Екатеринбург — Серов Online».

После столкновения автомобили разбросало по разные стороны дороги. Больше всего досталось «ВАЗ -2110», салон которого буквально разорван, передняя часть «НИВЫ» также повреждена до неузнаваемости и вошла в салон.

Очевидец сообщает, что на месте аварии сотрудник полиции описывал труп погибшего мужчины, лежащий рядом с «десяткой», а на месте аварии образовалась внушительная автомобильная пробка. О других пострадавших пока не сообщается.

Напомним, 3 сентября 2021 года все специальные и спасательные службы прибыли на место ДТП с тремя пострадавшими детьми под Нижним Тагилом.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Погибший#Водители
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