tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2021, 16:42

Published 9 сентября 2021, 16:42

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

«Банда гопников»: таксисты пожаловались на серийные нападения в Екатеринбурге

«Банда гопников»: таксисты пожаловались на серийные нападения в Екатеринбурге

9 сентября 2021, 16:42
Фото: 1MI.
О том, что в Екатеринбурге происходят нападения на водителей, рассказали несколько таксистов. По их словам, в городе орудует банда молодых людей.

На Сортировке в районе улицы Пехотинцев работает банда гопников, рассказал один из таксистов.

По его словам, к машине подходят два уральца. Один останавливается прямо перед капотом, чтобы не дать водителю уехать. После этого второй человек открывает дверь машины и начинает разговаривать, при этом находясь на улице. После этого он хватает телефон и скрывается. Если водитель хочет побежать следом, третий молодой человек бьет дубинкой по голове. Мужчина отметил, что после хищения у него телефона написал заявление в полицию. Там рассказали, что за последнее время было около 20 подобных случаев, пишет Е1.

Однако в полиции заявили, что всплеска нападений на таксистов зафиксировано не было. 8 сентября стражи порядка смогли раскрыть одно подобное преступление.

Таксист принял заказ и должен был отвести клиента в Карпинск, однако сначала он попросил предоплату за проезд — 5 тысяч рублей. Мужчина ответил, что не имеет при себе столько денег. Когда водитель отметил заказ, уралец схватил его телефон и скрылся. Пытаясь нагнать злоумышленника, таксист заметил полицейских. Тогда он рассказал им о происходящем. В результате стражи порядка задержали похитителя. Им оказался мужчина, ранее судимый за хранение наркотических веществ и кражу.

Напомним, 19 августа екатеринбурженка обвинила таксиста из сервиса «Ситимобил» в избиении. Она заявляет, что он хотел взять больше денег, чем положено. По словам девушки вокруг были очевидцы, но никто за нее не заступился.

Материалы по теме
Девушка на самокате врезались в такси и попала в больницу в ЕкатеринбургеМаленького ребенка вытащил из озера проезжающий мимо таксист в Карпинске
#Происшествия#Новости УрФО#Нападение#Такси#Разбойное нападение#Таксист#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика