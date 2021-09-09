«Банда гопников»: таксисты пожаловались на серийные нападения в Екатеринбурге

По его словам, к машине подходят два уральца. Один останавливается прямо перед капотом, чтобы не дать водителю уехать. После этого второй человек открывает дверь машины и начинает разговаривать, при этом находясь на улице. После этого он хватает телефон и скрывается. Если водитель хочет побежать следом, третий молодой человек бьет дубинкой по голове. Мужчина отметил, что после хищения у него телефона написал заявление в полицию. Там рассказали, что за последнее время было около 20 подобных случаев, пишет Е1.