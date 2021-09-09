Нектарины с мертвыми гусеницами завезены в Свердловскую область

Нектарины, в которых были обнаружены мертвые гусеницы, оказались завезены в Свердловскую область. Теперь фрукты не уничтожат, но обеззаразят.

Продукты питания приехали 8 сентября на грузовике. В общей сложности в Екатеринбург было доставлено 11,4 тонны винограда, 5 тонн нектарин, 3,2 тонны слив и 1 тонна персиков. Товар приехал из Узбекистана, сообщает областное управление Россельхознадзора. Мертвые насекомые были обнаружены во время экспертизы отобранных образцов. Напомним, депутаты Законодательного собрания Свердловской области разработали законопроект о продовольственной безопасности региона. Они предлагают различными видами продуктов, производимых на территории Среднего Урала, изменить уровень самообеспечения региона.