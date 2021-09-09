Уральский журналист Шеремет решил не закрывать свою новостную программу

Предполагалось, что программа прекратит свое существование с 13 сентября, однако в видео журналист сообщил, что люди оказали большую поддержку, также были найдены два источника финансирования. По словам Шеремета, это уважаемые люди, которые попросили не разглашать имен. Один человек проживает на территории Свердловской области, а другой в Москве.