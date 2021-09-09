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Posted 9 сентября 2021, 14:57

Published 9 сентября 2021, 14:57

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Уральский журналист Шеремет решил не закрывать свою новостную программу

Уральский журналист Шеремет решил не закрывать свою новостную программу

9 сентября 2021, 14:57
Фото: 1MI.
О том, что новостная программа «Девять с половиной» продолжит выходить, заявил журналист из Екатеринбурга Иннокентий Шеремет. Он рассказал об этом в видеоролике на YouTube.

Предполагалось, что программа прекратит свое существование с 13 сентября, однако в видео журналист сообщил, что люди оказали большую поддержку, также были найдены два источника финансирования. По словам Шеремета, это уважаемые люди, которые попросили не разглашать имен. Один человек проживает на территории Свердловской области, а другой в Москве.

Напомним, ранее журналист рассказал, что во время пандемии коронавируса у программы закончились средства. Он отметил, что была надежда на субсидии из федерального бюджета для электронных СМИ, однако информационным агентствам средства не предоставляются.

О закрытии ТАУ и своей новостной программы заявил уральский журналист Шеремет
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