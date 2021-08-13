О закрытии ТАУ и своей новостной программы заявил уральский журналист Шеремет

Работать проекты будут до 1 сентября 2021 года. По словам Шеремета, во время пандемии коронавируса у программы средства закончились. Однако проблемы с финансами наблюдались давно. Журналист отметил, что была надежда на субсидии из федерального бюджета для электронных СМИ, однако информационным агентствам средства не предоставляются.