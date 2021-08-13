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О закрытии ТАУ и своей новостной программы заявил уральский журналист Шеремет

13 августа 2021, 13:33
Фото: 1MI
О закрытии «Телевизионного агентства Урала» и проекта «Девять с половиной», который существовал почти 27 лет, заявил уральский журналист Иннокентий Шеремет.

Причиной стали экономические проблемы канала, сообщил на своей странице в Facebook журналист.

Работать проекты будут до 1 сентября 2021 года. По словам Шеремета, во время пандемии коронавируса у программы средства закончились. Однако проблемы с финансами наблюдались давно. Журналист отметил, что была надежда на субсидии из федерального бюджета для электронных СМИ, однако информационным агентствам средства не предоставляются.

Напомним, ТАУ была основана в августе 1994 года Иннокентием Шереметом. Все время своей работы проект специализировался на создании материалов для криминальных новостей.

#Телеканал#Закрытие#Общество
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