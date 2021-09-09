Взрыв газа в подмосковном Ногинске убил специалиста Роскосмоса

Posted 9 сентября 2021, 04:56
Published 9 сентября 2021, 04:56
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Старший водолазный специалист Роскосмоса скончался от взрыва газа в 9-этажном доме в Ногинске, сообщает «Областная газета».
На 9 сентября 2021 года известно о 5-ти погибших при взрыве газовоздушной смеси в Подмосковье, в Ногинске объявлен 3-дневный траур, отменены все увеселительные мероприятия.
Напомним, взрыв бытового газа в 9-этажном доме в Ногинске произошел 8 сентября 2021 года, некоторые межэтажные перекрытия разрушены, 5 квартир пострадали.