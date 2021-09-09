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Posted 9 сентября 2021, 04:56

Published 9 сентября 2021, 04:56

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Взрыв газа в подмосковном Ногинске убил специалиста Роскосмоса

Взрыв газа в подмосковном Ногинске убил специалиста Роскосмоса

9 сентября 2021, 04:56
Фото: 1MI.
От взрыва в 9-этажке в Подмосковье погиб специалист Центра подготовки космонавтов. 58-летний мужчина занимался водолазной подготовкой экипажей.

Старший водолазный специалист Роскосмоса скончался от взрыва газа в 9-этажном доме в Ногинске, сообщает «Областная газета».

На 9 сентября 2021 года известно о 5-ти погибших при взрыве газовоздушной смеси в Подмосковье, в Ногинске объявлен 3-дневный траур, отменены все увеселительные мероприятия.

Напомним, взрыв бытового газа в 9-этажном доме в Ногинске произошел 8 сентября 2021 года, некоторые межэтажные перекрытия разрушены, 5 квартир пострадали.

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