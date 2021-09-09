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Posted 9 сентября 2021, 06:55

Published 9 сентября 2021, 06:55

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Зоопарк «Парк бабочек» ответит за издевательства над животными в Екатеринбурге

Зоопарк «Парк бабочек» ответит за издевательства над животными в Екатеринбурге

9 сентября 2021, 06:55
Фото: 1MI.
Природоохранная прокуратура Свердловской области подала иск в суд на екатеринбургский зоопарк «Парк бабочек» за систематические нарушения содержания животных. Последний скандал случился в конце августа 2021 года, когда 5-летнюю девочку там укусила змея.

Иск о нарушениях в контактном зоопарке «Парк бабочек» был направлен в екатеринбургский суд природоохранной прокуратурой 9 сентября 2021 года, сообщает E1.

Заведение периодически преследовали скандалы, претензии к условиям содержания животных выдвигались зоозащитниками. В конце августа 2021 года зоопарк закрылся после инцидента с 5-летней девочкой, на которую напала змея.

После направления претензий зоозащитников в Россельхознадзор на нарушения в зоопарке, заведению отказали в выдаче соответствующей лицензии.Отмечается, что данное решение было распространено и на два филиала зоопарка, расположенных в соседнем Челябинске.

Напомним, в конце августа 2021 года сотрудники городского зоопарка Екатеринбурга просили горожан не приносить больше яблоки, так как ими были забиты все морозильные камеры.

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