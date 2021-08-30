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Posted 30 августа 2021, 06:02

Published 30 августа 2021, 06:02

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

После нападения змеи на ребенка контактный зоопарк в Екатеринбурге проверит СК

После нападения змеи на ребенка контактный зоопарк в Екатеринбурге проверит СК

30 августа 2021, 06:02
Фото: 1MI.
Доследственная проверка начата СУ СКР по Свердловской области в контактном зоопарке «Парк бабочек» в Екатеринбурге после того, как пятилетнюю девочку укусила змея.

Следователи проверят, имеются ли в деле признаки преступления по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, инцидент произошел 29 августа в контактном зоопарке. Пятилетняя девочка держала на руках змею, которая укусила ее в щеку. В парке заверили, что змея не ядовитая, но родители отвезли дочку на обследование в больницу № 9.

5-летнюю девочку укусила змея в «Парке бабочек» в Екатеринбурге
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#Общество#Новости УрФО#Проверка#Змея#Зоопарк#Екатеринбург
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