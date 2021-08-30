После нападения змеи на ребенка контактный зоопарк в Екатеринбурге проверит СК

Posted 30 августа 2021, 06:02
Published 30 августа 2021, 06:02
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Следователи проверят, имеются ли в деле признаки преступления по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Напомним, инцидент произошел 29 августа в контактном зоопарке. Пятилетняя девочка держала на руках змею, которая укусила ее в щеку. В парке заверили, что змея не ядовитая, но родители отвезли дочку на обследование в больницу № 9.