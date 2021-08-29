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Posted 29 августа 2021, 15:35

Published 29 августа 2021, 15:35

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

5-летнюю девочку укусила змея в «Парке бабочек» в Екатеринбурге

29 августа 2021, 15:35
Сегодня, 29 августа, в Екатеринбурге в «Парке бабочек» произошло ЧП. Змея укусила 5-летнюю девочку за подбородок.

Сотрудники парка сообщили, что инцидент произошел вероятнее всего из-за того, что от девочки пахло цыплятами, которых она ранее брала в руки. Также они заверили, что змея ранее не бросалась на людей и всегда вела себя спокойно.

О происшествии рассказал отец ребенка Е1. В настоящее время девочка проходит обследование, её госпитализировали в больницу №9.

Напомним, наркоманка изрезала двухлетнего сына ножом в Екатеринбурге. 25-летняя екатеринбурженка, которая страдает наркотической зависимостью, изрезала своего двухлетнего сына ножом, изгоняя бесов.

ЧП произошло на улице Машинная. Очевидцы сообщили, что мать скорее всего находилась под воздействием наркотиков и кричала, что в сына вселились бесы.

#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Парк#Змея#Екатеринбург
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