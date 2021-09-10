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Дважды оправданному за убийство уральцу грозит 15 лет

10 сентября 2021, 05:07
Фото: 1MI
Прокуратура во 2-й раз обжаловала решение суда присяжных. Присяжные дважды оправдали жителя Березовского за совершенное им убийство.

В этот раз прокурор обжаловал оправдательный вердикт суда присяжных в Березовском из-за фундаментальных, по его мнению, процессуальных нарушениях, сообщает E1.

Жителя Березовского Свердловской области обвиняли в убийстве, произошедшем в 2019 году. В ходе потасовки с более сильным соперником, он оттолкнул обидчика на застекленный балкон, где потерпевший порезал себе горло осколком стекла. Мужчина скончался от кровопотери.

Присяжные сочли действия подсудимого допустимой самозащитой, так как на осколке стекла, смертельно ранившем потерпевшего, не было обнаружено следов ДНК или отпечатков пальцев подсудимого. Если жалоба прокурора будет удовлетворена, оправданного уральца ожидает третий суд.

Напомним, в конце августа 2021 года суд присяжных оправдал мужчину, обвиняемого за убийство своего знакомого в Екатеринбурге.

Присяжные в Екатеринбурге оправдали убийцу собутыльника
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#Суд#Прокуратура#Березовский#Присяжные#Убийство#Общество
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