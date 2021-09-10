Дважды оправданному за убийство уральцу грозит 15 лет

Жителя Березовского Свердловской области обвиняли в убийстве, произошедшем в 2019 году. В ходе потасовки с более сильным соперником, он оттолкнул обидчика на застекленный балкон, где потерпевший порезал себе горло осколком стекла. Мужчина скончался от кровопотери.