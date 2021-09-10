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Молодую учительницу из Талицы решили не увольнять за танцы в нижнем белье

10 сентября 2021, 10:05
Фото: Flickr
23-летнюю Полину Н. из Талицы не будут увольнять за откровенное видео в TikTok. Такое решение приняли в местном управлении образования.

В начале учебного года учительница из Талицы прославилась благодаря видео из TikTok — камера запечатлела девушку, танцующую со своей подругой в одном нижнем белье. Компромат на молодого педагога обнародовала в группе во ВКонтакте мама одного из её учеников, пишет «КП-Екатеринбург».

В окружении учительницы считают это отместкой недовольных родителей. Знакомые Полины рассказывают, что иногда она не всегда может донести до учеников нужную информацию.

Сама молодая учительница говорит, что видео было снято давно, еще до педагогической деятельности Полины.

В управлении образовании решили, что увольнять свердловчанку не стоит — с девушкой провели беседу. У родителей сейчас претензий к педагогу нет.

Напомним, учительница из Талицы станцевала полуобнаженной для видео в TikTok.

Учительница из Талицы станцевала полуголой на видео в TikTok
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#Педагог#Талица#Учитель#Управление образования#Танцы#Общество
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