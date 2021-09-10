Молодую учительницу из Талицы решили не увольнять за танцы в нижнем белье

В начале учебного года учительница из Талицы прославилась благодаря видео из TikTok — камера запечатлела девушку, танцующую со своей подругой в одном нижнем белье. Компромат на молодого педагога обнародовала в группе во ВКонтакте мама одного из её учеников, пишет «КП-Екатеринбург».