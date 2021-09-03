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Posted 3 сентября 2021, 12:32

Published 3 сентября 2021, 12:32

Modified 29 ноября 2024, 17:50

Updated 29 ноября 2024, 17:50

Учительница из Талицы станцевала полуголой на видео в TikTok

Учительница из Талицы станцевала полуголой на видео в TikTok

3 сентября 2021, 12:32
Фото: 1MI.
Ни дня без скандала с учителями: очередной казус случился с учительницей. На этот раз в Интернете появилась «обнаженка» от учительницы младших классов из Талицы, которая выкладывалась в TikTok.

В Сеть попало видео с учительницей младших классов из Талицы, где она танцует полуобнаженной в компании своей подруги. Молодая девушка с 2020 года работает в местной школе сразу после окончания учебного заведения, сообщает «КП-Екатеринбург».

По одной из версий, видео в сеть выложила мать одной из учениц, недовольная отметками своей дочери. Знакомые учительницы отмечают, что не всегда она может донести материал до детей, возможно, в этом и есть причина публикации видео кем-то из родителей.

Напомним, бывший преподаватель физической культуры из Екатеринбурга сейчас работает стриптизером и выступает за одну из команд КВН.

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#Общество#Учитель#Видео#Талица#Танцы#Стриптиз
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