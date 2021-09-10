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Уральская спортсменка из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на соревнованиях по боксу

10 сентября 2021, 12:53
Фото: 1MI
Воспитанница тагильской СШОР «Уралец» Ольга Пискунова стала третьей на общероссийских соревнованиях по боксу, посвященных памяти Иосифа Кобзона.

Выступая в весовой категории до 51 килограмма 11 сентября 2021 года уральская спортсменка завоевала бронзовую медаль по боксу на соревнованиях, проходящих в подмосковном Одинцово, сообщает администрация СШОР «Уралец».

Фото: Страница СШОР "Уралец" во "Вконтакте"

Девушка уже является бронзовой чемпионкой России по боксу, в этот раз ей также покорилась бронзовая ступень пьедестала. Выиграв предварительный бой, тагильчанка встретилась с чемпионкой мира и Европы, участницей Олимпийских игр из Подмосковья, уступив по итогам боя.

Напомним, 7 сентября 2021 года спортсменка из Нижнего Тагила стала 4-кратным бронзовым призером Чемпионата мира по пауэрлифтингу.

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