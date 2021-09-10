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Водитель такси в Екатеринбурге устроил ДТП с пострадавшим ребенком и скрылся

10 сентября 2021, 07:35
Фото: 1MI
Водитель такси скрылся после ДТП на Химмаше в Екатеринбурге, когда он вез семью без детского кресла. Ребенок в момент аварии находился на коленях матери, 2-летнюю девочку доставили в больницу с ушибами.

Около 18 часов 9 сентября 2021 года на улице Альпинистов в Екатеринбурге автомобиль такси «ЛАДА Ларгус» столкнулся с «Фордом», сообщает «КП-Екатеринбург».

Таксист не уступил право приоритетного пересечения перекрестка двигающемуся по главной дороге «Форду». Такси вызвала мать пострадавшего ребенка, который начал капризничать, из-за чего мать приняла решение ехать домой без детского кресла.

Сотрудники ГИБДД ведут розыск скрывшегося водителя такси.

Напомним, участились случаи нападения гопников на водителей такси в Екатеринбурге.

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