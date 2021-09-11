TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Названа предварительная дата фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге

11 сентября 2021, 06:45
Фото: 1MI
Предварительную дату проведения фестиваля «Ночь музыки» назвали в министерстве культуры Свердловской области. Мероприятие будет проводиться в Екатеринбурге на закрытых площадках.

«Ночь музыки» состоится в конце сентября или в начале октября, при этом отменятся все концерты на улице. Будет снижено количество участников и площадок для проведения фестиваля.

Окончательное решение о дате и условиях проведения мероприятия будет принято 14 сентября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По словам организаторов, для подготовки требуется не менее 14 дней

Напомним, «Ночь музыки» должна была состояться 25 июня. Фестиваль перенесли на осень из-за роста заболеваемости COVID-19.

Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге перенесен на осень
Узнать подробнее

Материалы по теме
Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срокФестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге перенесен на осеньУральский фестиваль «Ночь музыки» оказался под вопросом из-за начала учебного года
#Екатеринбург#Музыка#Ночь#Министр культуры#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25