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Роскомнадзор опроверг свою причастность к блокировке сайте «Областной газеты»

11 сентября 2021, 13:21
Фото: flickr.com
Роскомнадзор не блокировал сайт «Областной газеты» — свою причастность к происшествию опровергли как в Уральском отделении, так и в федеральном.

Изданию TagilCity.ru руководитель управления Роскомнадзора по УрФО Александр Ермаков сообщил, что ведомство не имеет никакого отношения к блокировке сайта «Областной газеты». Чиновник напомнил и об ответственности СМИ за распространение фейковой информации.

Ни Федеральная служба, ни управление по УрФО не принимали такого решения и не блокировали сайт «Областной газеты». Напоминаю представителям СМИ о том, что распространение непроверенных, несоответствующих действительности данных недопустимо и противоречит действующему законодательству, сообщил Ермаков.

О блокировке сайта «Областной газеты» ранее заявлял главный редактор издания Дмитрий Полянин. По его словам, ресурс попал в список запрещённых из-за публикации 2017 года «Как брать и давать взятки, чтобы за это не посадили». Этот же материал стал причиной пяти судебных процессов, однако судья встал на сторону журналистов.

Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской «Областной газеты»
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