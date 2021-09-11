Роскомнадзор опроверг свою причастность к блокировке сайте «Областной газеты»

О блокировке сайта «Областной газеты» ранее заявлял главный редактор издания Дмитрий Полянин. По его словам, ресурс попал в список запрещённых из-за публикации 2017 года «Как брать и давать взятки, чтобы за это не посадили». Этот же материал стал причиной пяти судебных процессов, однако судья встал на сторону журналистов.