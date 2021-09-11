Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской «Областной газеты»

За 9 и 10 сентября Роскомнадзор дважды блокировал сайт, причиной стало отсутствие возрастной маркировки на нормативных актах, опубликованных на официальном правовом портале Свердловской области, а также распространение запрещенной информации в РФ. В последнем случае речь идет о материалах по судебным процессам в пользу «Областной газеты» и «Красной бурды».