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Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской «Областной газеты»

11 сентября 2021, 05:45
Фото: pixabay.com
Сайт «Областной газеты» с аудиторией более 1 миллиона читателей в месяц заблокировал Роскомнадзор. Об этом написал на своей странице в Facebook главный редактор издания Дмитрий Полянин.

За 9 и 10 сентября Роскомнадзор дважды блокировал сайт, причиной стало отсутствие возрастной маркировки на нормативных актах, опубликованных на официальном правовом портале Свердловской области, а также распространение запрещенной информации в РФ. В последнем случае речь идет о материалах по судебным процессам в пользу «Областной газеты» и «Красной бурды».

Фото: скриншот сайта "Областной газеты"

Полянин сетует на то, что перед выборами издание не может информировать читателей о происходящем.

Напомним, в мае 2021 года Роскомнадзор подал в суд на Google, Facebook и Twitter за отказ удалять запрещенный контент.

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#Областная газета#Свердловская область#Блокировка#Общество
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