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Котёнок стал причиной поножовщины в коммуналке Екатеринбурга

13 сентября 2021, 08:57
Фото: Flickr
Из-за того, что сосед обидел котёнка, житель Екатеринбурга пырнул обидчика ножом. Разборки в коммунальной квартире закончились госпитализацией для одного и уголовным делом для другого.

36-летний житель Екатеринбурга напал с ножом на своего соседа по коммунальной квартире на улице Атмосферная. Инцидент произошёл 10 сентября.

За день до этого пострадавший пнул котёнка своего соседа по квартире, из-за чего последний разозлился. Хозяин питомца сначала в словесной форме, а потом и при помощи нескольких ударов ногами и руками объяснил обидчику своё негодование, рассказали в СК РФ по Свердловской области.

Фото: СУ СКР

На следующий день конфликт между мужчинами перерос в драку на ножах — хозяин котенка не смог простить своему оппоненту жестокое обращение с животным. В итоге подозреваемый нанёс потерпевшему несколько ранений кухонным ножом. Пострадавшему оказали экстренную медпомощь, мужчина остался жив. Его госпитализировали в местную горбольницу. Из медучреждения полицейским пришло сообщение о поножовщине. Приехавшие по месту жительства обоих мужчин оперативники задержали обвиняемого и передали его СК.

Свердловчанину предъявили обвинение за покушение на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ).

Напомним, ревнивой жительнице Нижнего Тагила предстоит провести ближайшие семь лет в колонии за убийство бывшего мужа. Причиной кровавой драмы стала переписка мужчины с другой женщиной.

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