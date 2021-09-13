Котёнок стал причиной поножовщины в коммуналке Екатеринбурга

За день до этого пострадавший пнул котёнка своего соседа по квартире, из-за чего последний разозлился. Хозяин питомца сначала в словесной форме, а потом и при помощи нескольких ударов ногами и руками объяснил обидчику своё негодование, рассказали в СК РФ по Свердловской области.